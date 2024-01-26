ترامب خلال شهادته في "قضية تشهير": هذه ليست أمريكا

وتسعى الكاتبة كارول للحصول على تعويض يزيد على 10 ملايين دولار في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد ترامب في محكمة فدرالية في نيويورك لا تتمتع سوى بسلطة فرض عقوبات مدنية وليس إدانات جنائية.

ولمنع خروج ترامب عن القضية، فرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر إجابته بنعم أو لا، حيثُ قاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئًا أعتبره كاذبًا"، إلا أن ترامب وهو يغادر قاعة المحكمة قال "هذه ليست أمريكا".

وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنية منفصلة بتهمة التشهير ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها العام 2019 ردًّا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.