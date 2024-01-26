ترامب خلال شهادته في "قضية تشهير": هذه ليست أمريكا
أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشهادته أمام محكمة فدرالية في نيويورك، وذلك بخصوص قضيته مع الكاتبة إي جان كارول، التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها، وانتقد ترامب طريقة تعاطي القاضي معه خلال سماع أقواله، قائلاً وهو يغادر قاعة المحكمة: "هذه ليست أمريكا".
ورفعت كارول دعوى تشهير ثانية ضد ترامب بعد أن قضت هيئة محلفين بتعويض قيمته 5 ملايين دولار في دعواها الأولى، التي أقامتها ضده في شهر مايو/أيار الماضي.
وتسعى الكاتبة كارول للحصول على تعويض يزيد على 10 ملايين دولار في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد ترامب في محكمة فدرالية في نيويورك لا تتمتع سوى بسلطة فرض عقوبات مدنية وليس إدانات جنائية.
ولمنع خروج ترامب عن القضية، فرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر إجابته بنعم أو لا، حيثُ قاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئًا أعتبره كاذبًا"، إلا أن ترامب وهو يغادر قاعة المحكمة قال "هذه ليست أمريكا".
وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنية منفصلة بتهمة التشهير ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها العام 2019 ردًّا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.