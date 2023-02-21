إيران تمنح مهاجم سلمان رشدي قطعة أرض



أعلن مسؤول إيراني، مساء الاثنين، عن منح مؤسسة تنفيذ فتوى الخميني، قطعة أرض مساحتها ألف متر للشاب الذي قام العام الماضي بطعن الكاتب البريطاني من أصول هندية "سلمان رشدي".

وقال رجل الدين "محمد إسماعيل زارعي" أمين اللجنة الشعبية لتنفيذ فتوى الخميني ضد سلمان رشدي، إن "سلمان رشدي ليس أكثر من ميت يمشي في نفس الاتجاه، وتكريما لهذا الشاب الشجاع الذي هاجم رشدي، تم منحه ألف متر مربع من الأراضي الزراعية الخصبة والقيمة وسيتم تسليمها له أو لممثله القانوني خلال حفل خاص".