بعد مقتل رئيسي.. مرحلة انتقالية في إيران تمهيدا للانتخابات

تستعد إيران لدخول مرحلة انتقالية تمهيدا لانتخاب خليفة للرئيس إبراهيم رئيسي، بعد الإعلان رسميا عن مقتله مع وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وآخرين إثر حادثة تحطم الطائرة المروحية شمال شرقي البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن مجلس الحكومة منعقد، تمهيدا للإعلان عن موعد ومكان مراسم وداع الرئيس ورفاقه.

من جهته، قال مجلس صيانة الدستور الإيراني إنه "سيتم تشكيل مجلس من رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية وغيرهم للإشراف على تنظيم الانتخابات".

ووفقا للدستور الإيراني، قال المجلس إنه "بعد موافقة المرشد سيتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الرئيس".

وبذلك، يتولى محمد مخبر، وفقا للتوقعات، رئاسة إيران، بصفته الرئيس المؤقت والعضو في مجلس مؤلف من 3 أشخاص مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية.

ويتم ترتيب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يوما من وفاة الرئيس، وفقا للدستور.