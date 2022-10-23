نتنياهو: بن غفير يمكن أن يكون وزيرا حال شكلت الحكومة الجديدة

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية وحزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، أن عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، يمكن أن يكون وزيرا في حكومته المقبلة، في حال شكل هو الحكومة بعد انتخابات الكنيست.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر نظمته القناة 14 العبرية، يوم الأحد، ردًا على سؤال إذا كان بن غفير سيكون وزيرًا في الحكومة المقبلة: "بالتأكيد يستطيع، وأي شخص منتخب من الصهيونية الدينية يمكن أن يكون وزيرًا".

وتعليقًا على تصريحات زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بأن حزبه سيطالب بوزارات مهمة كالدفاع والمالية في الحكومة المقبلة، قال نتنياهو: "أنا أتفهم ذلك؛ لكنني آسف للقول إن ذلك لن يحدث، أو بالأحرى لست آسفًا، يسعدني أن أقول إن ذلك لن يحدث".

وأضاف: "الوزارات المركزية مثل الدفاع والشؤون الخارجية والمالية يجب أن يشغلها أعضاء في حزب الليكود"، مشيرا إلى أن حزبه "بحاجة إلى الفوز بعدد كبير من المقاعد ليكون قادرًا على الحكم، وتحديد جدول أعماله السياسي بشكل واضح".

يذكر أن تصريحات نتنياهو بشأن بن غفير، تأتي مخالفة لتصريحات سابقة أدلى بها قبل انتخابات الكنيست التي جرت العام الماضي، والتي أكد فيها أن بن غفير "غير مناسب ليكون وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية".

ومطلع الشهر الجاري، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تحذير أمريكي لنتنياهو من ضم بن غفير بأي حكومة يمينية قد يشكلها بعد انتخابات الكنيست، الأمر الذي دفع بن غفير إلى اتهام رئيس الوزراء يائير لابيد بتحريض الأمريكيين ضده.

ويعرف عن بن غفير مواقفه المتشددة، من موقعه كرئيس حزب يُدرج على يمين الخريطة السياسية في إسرائيل.

ودعا رئيس حزب الحركة العربية للتغيير في إسرائيل، النائب أحمد الطيبي، الأسبوع الماضي، إلى "مقاطعة إسرائيل دوليا" في حال تم تعيين رئيس زعيم حزب عوتسما يهوديت وزيرا في الحكومة المنبثقة عن انتخابات 1 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشار الطيبي إلى "تاريخ بن غفير في التلويح بسلاحه الناري، وآخرها في وقت سابق من هذا الشهر أثناء تواجده في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية".