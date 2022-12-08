البيرو.. الشرطة تعلن اعتقال رئيس البلاد بعد موافقة البرلمان على عزله

أعلنت السلطات التنفيذية في بيرو، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو، بعدما صوّت البرلمان البيروفي، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على عزل الرئيس اليساري بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

وأشارت الشرطة في بيرو في تغريدة على تويتر إلى كاستيلو بلقب "الرئيس السابق".

ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارىء في البلاد.