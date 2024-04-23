"الطاقة الذرية": أسابيع تفصل إيران عن تخصيب ما يكفي لتطوير قنبلة نووية
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن إيران أمامها "أسابيع وليس أشهراً" للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة نووية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية، مؤكداً في الوقت نفسه أن "هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحاً نووياً في تلك الفترة الزمنية".
وقال غروسي إنه "على الرغم من أن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة يشكل سبباً للقلق، إلا أنه لا يمكن التوصل إلى نتيجة مباشرة مفادها أن إيران تمتلك الآن سلاحاً نووياً".
وأوضح أن "الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء أخرى كثيرة بشكل مستقل عن إنتاج المواد الانشطارية".
وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل على المستوى الذي تعتقد أنها تحتاجه في إيران، وهو ما قال إنه يزيد من التكهنات حول برنامج طهران النووي.
وأضاف: "لقد أبلغت نظرائي الإيرانيين مرارا وتكرارا... أن هذا النشاط يثير الدهشة ويتفاقم مع حقيقة أننا لا نحصل على الدرجة اللازمة من الوصول والرؤية التي أعتقد أنها ضرورية".
وتابع بالقول: "عندما تجمع كل ذلك معًا، سينتهي بك الأمر بالطبع مع الكثير من علامات الاستفهام."
وسلط غروسي الضوء على النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي لم يتم حلها، بما في ذلك آثار اليورانيوم المخصب في مواقع غير متوقعة؛ ما أدى إلى تفاقم الشكوك حول شفافية إيران.
وقال: "لقد كان هذا في قلب هذا الحوار الذي كنت وما زلت أحاول إجراءه مع إيران".
وبالتطرق إلى التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، أدان غروسي أي فكرة لمهاجمة المنشآت النووية.
وأضاف أن "مهاجمة المنشآت النووية أمر محظور تماما".
وأشار غروسي إلى الاتجاه المقلق المتمثل في إسقاط التهديد بشن هجوم نووي أو الأسلحة النووية.
ورأى أن "هذا التطبيع للحديث عن الأسلحة النووية وإسقاط الأسلحة النووية والحصول على أسلحة نووية أمر مؤسف تماما".
وقال غروسي إن رسالته إلى الإيرانيين ستكون أن على إيران أن تتعاون بشكل أكبر.