"الطاقة الذرية": أسابيع تفصل إيران عن تخصيب ما يكفي لتطوير قنبلة نووية

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن إيران أمامها "أسابيع وليس أشهراً" للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة نووية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية، مؤكداً في الوقت نفسه أن "هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحاً نووياً في تلك الفترة الزمنية".

وقال غروسي إنه "على الرغم من أن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة يشكل سبباً للقلق، إلا أنه لا يمكن التوصل إلى نتيجة مباشرة مفادها أن إيران تمتلك الآن سلاحاً نووياً".

وأوضح أن "الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء أخرى كثيرة بشكل مستقل عن إنتاج المواد الانشطارية".

وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل على المستوى الذي تعتقد أنها تحتاجه في إيران، وهو ما قال إنه يزيد من التكهنات حول برنامج طهران النووي.