صعود اليمين يُدخل 6 ملفات أوروبية في "عدم اليقين"

كشفت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، الأحد، صعود اليمين، وهو ما يمكن أن يؤثر على سلسلة من المجالات السياسية المهمة في السنوات الخمس المقبلة، أبرزها ملفات المناخ، والدفاع، والتجارة وغيرها من القضايا التي تربط بين دول التكتل.

وبما أن دور البرلمان هو مراجعة التشريعات الجديدة والموافقة عليها، عادة ما يأتي بتعديلات يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي الاتفاق عليها قبل أن تدخل اللوائح أو التوجيهات حيز التنفيذ.

وسيتعين على جمعية الاتحاد الأوروبي الجديدة الموافقة على الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، وعلى الأرجح ستستمر الرئيسة الحالية أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية، مع مفوضيها الستة والعشرين الآخرين.