200 شركة إسرائيلية تسمح لموظفيها بالتغيب للمشاركة في مظاهرات

سمحت قرابة 200 شركة إسرائيلية خاصة لموظفيها بالتغيب عن الدوام الأسبوع المقبل، للمشاركة في مظاهرات بالقدس الغربية تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" (خاصة) أنّ "منتدى الأعمال الإسرائيلي الذي يضم قرابة 200 شركة خاصة، أعلن أنه سيسمح لموظفيه المهتمين بالانضمام إلى المظاهرات ضد الحكومة والمطالبة بإبرام صفقة تبادل، والتي ستقام في القدس (الغربية) خلال الأسبوع المقبل".

وقالت الصحيفة، إنّ الشركات "ستسمح للموظفين بالتغيب أو المغادرة مبكرًا، للمشاركة في المظاهرات، دون أنّ تخصم عليهم من الإجازات المستحقة".