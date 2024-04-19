بلينكن : أمريكا لم تشارك في أي هجوم على إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تشارك في أي عمليات هجومية، بحسب "رويترز".

جاء ذلك في رده على سؤال بخصوص الغارات الإسرائيلية على إيران، خلال تصريحات أدلى بها بعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا.

وأكد بلينكن في تصريحاته أن مجموعة السبع ملتزمة بخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وعن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل.

وفي الوقت نفسه حثّ بلينكن على التطبيق السريع لتعهدات إسرائيل بخصوص المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال إنه على الرغم من اتخاذ بعض الخطوات المهمة فإن هناك حاجة لمزيد من النتائج المستدامة.

وعن التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح، قال بلينكن إن المحادثات بشأن رفح جارية على مستويات رفيعة مع إسرائيل، وإن واشنطن تؤمن بإمكانية تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم رفح.

وشدد بلينكن بالقول: "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح"، لافتا إلى التزام بلاده بتحقيق دولة فلسطينية "مع الضمانات اللازمة لإسرائيل".