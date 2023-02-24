الصين تقدم مقترحا من 12 بندا لـ"تسوية سياسية" بين روسيا وأوكرانيا

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإن هذا المقترح يعبر عن موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

وشدد البند الأول من المقترح الصيني، على "احترام سيادة جميع الدول"، وأنه "يجب التقيد الصارم بالقانون الدولي المعترف به عالميا، بما في ذلك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد على ضرورة "التمسك بشكل فعال بسيادة جميع البلدان واستقلالها وسلامتها الإقليمية".

وقف الأعمال العدائية

كما أكدت الصين على ضرورة "التخلي عن عقلية الحرب الباردة"، مشددة على أنه "لا ينبغي السعي وراء أمن بلد ما على حساب الآخرين، كما لا ينبغي تحقيق أمن المنطقة من خلال تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية".

وأضافت: "يجب أخذ المصالح والشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد ومعالجتها بشكل صحيح".

ودعت بكين إلى "وقف الأعمال العدائية، وأن يتحلى جميع الأطراف بالعقلانية وضبط النفس، وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات، ومنع الأزمة من المزيد من التدهور أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة".

استئناف الحوار

كما دعت إلى استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا "في أسرع وقت ممكن"، قائلة "يجب على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا في العمل في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن، من أجل تهدئة الموقف تدريجيا والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف شامل لإطلاق النار".

وحثت الصين على استئناف محادثات السلام، مشددة على أن "الحوار والتفاوض هما الحل الوحيد القابل للتطبيق في الأزمة الأوكرانية، لذلك يجب تشجيع ودعم جميع الجهود التي تفضي إلى التسوية السلمية للأزمة".

كما حثت بكين المجتمع الدولي على أن "يظل ملتزماً بالنهج الصحيح لتعزيز المحادثات من أجل السلام، ومساعدة أطراف النزاع على فتح الباب أمام تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن، وتهيئة الظروف والمنصات لاستئناف المفاوضات".