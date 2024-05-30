الغارديان: اليمين المتطرف يحصل على 25% من تبرعات الاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة الغارديان أن 25% من التبرعات السياسية في الاتحاد الأوروبي تذهب إلى الأحزاب المتطرفة والشعبوية.

وأفادت الصحيفة بأن 150 مليون يورو، أي ما يعادل 1 يورو من كل 4 يورو من التبرعات الخاصة التي تم تقديمها بين عامي 2019 و2022، ذهبت إلى الأحزاب الشعبوية وتلك التي لديها وجهات نظر سياسية أكثر تطرفًا.

كما جمعت اليمين المتطرف أكثر من 97 مليون يورو، أي ما يعادل يورو واحدًا من كل 7 يورو من الأموال الخاصة.

وأجرت الغارديان التحليل بالتعاون مع 26 شريكًا إعلاميًّا، فيما قادته مجموعة التحقيقات "Follow the Money"، واعتُبر الأكثر شمولًا وشفافية حتى الآن للتمويل السياسي في الاتحاد الأوروبي.