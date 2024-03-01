يوم دفنه.. اعتقالات تطال العشرات من أنصار نافالني في روسيا

أوقفت الشرطة الروسية الجمعة 45 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد، تجمعوا تكريما لزعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، وذلك بالتزامن مع مراسم دفنه.

وقالت مجموعة مراقبة حقوق الإنسان "أو في- إنفو" إنها على علم بأكثر من 45 حالة توقيف، مشيرة إلى أن غالبية الأشخاص جرى توقيفهم في "نوفوسيبيرسك"، فيما أوقفت السلطات 6 أشخاص في موسكو، حيث خرجت حشود كبيرة لوداع نافالني.

وبعد أسبوعين على وفاته في سجن بالمنطقة القطبية الشمالية، أقيمت جنازة نافالني في ظل ضغوط ندد بها فريقه الذي يتهم السلطات الروسية بقتل أبرز منتقديها.