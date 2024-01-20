تصريحات كيم جونغ أون تبدد إمكانية التوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية

ويتساءل المحللون الآن، عما إذا كان كيم يستعد بالفعل للصراع، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى تحذير عالمين بارزين، هما سيغفريد هيكر وروبرت كارلين، اللذين لا يرتبطان عادة بوجهات نظر متشددة، من أن حسابات كيم تطورت بشكل كبير منذ مفاوضاته النووية الأخيرة في عام 2019.

وقالت "واشنطن بوست" إن التحول في إستراتيجية كوريا الشمالية، يتجلى في إعادة توجيه علاقاتها الخارجية منذ عام 2022، مع التركيز على العلاقات مع روسيا والصين، إلى جانب التقليل من أهمية الارتباط مع الولايات المتحدة.

ودللت الصحيفة على ذلك بزيارة وزير الخارجية تشوي سون هوي، أخيرًا، إلى موسكو، التي تؤكد التزام كوريا الشمالية بتعزيز العلاقات مع حلفائها.

وفي الوقت نفسه، أصبح الخطاب الصادر عن بيونغ يانغ عدوانيًا بشكل متزايد؛ ما أثار مخاوف بشأن إمكانية القيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، بحسب الصحيفة.

وأكدت أن إزدراء كوريا الشمالية للمحادثات بشروط أمريكية، والذي أكده إعلان كيم "عدم نزع الأسلحة النووية على الإطلاق، وعدم التفاوض، وعدم وجود أوراق مساومة للتجارة"، أدى إلى تفاقم التوترات.

كما أكدت أن التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ونشر غواصة مسلحة نوويًا بالصواريخ الباليستية قرب كوريا الشمالية، أدت أيضًا إلى زيادة توتر العلاقات.

وبينما تعرب واشنطن عن استعدادها لإجراء محادثات غير مشروطة، بينت الصحيفة أن الخبراء يرون أن جهود المشاركة الحالية غير كافية، ما يسمح لكوريا الشمالية بتوسيع وتحديث ترسانتها النووية.

وأوضحت أن العالمين البارزين هيكر وكارلين يسلطان الضوء على نمط من الاستعدادات العسكرية المكثفة على مدار عام في كوريا الشمالية، لافتين إلى تحول محتمل نحو الاستعداد للحرب.