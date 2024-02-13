مقتل شخص وإصابة آخرين في قطار بنيويورك

قُتل شخص وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار، أمس الاثنين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شرطة نيويورك، إن إطلاق النار وقع في محطة مترو أنفاق في حي برونكس، بعد اندلاع شجار، فيما لاذ الفاعل بالفرار.

وطلبت الشرطة في بيان من المواطنين تجنب منطقة الحادث، بسبب التحقيق، وطالبتهم باستخدام طرق بديلة؛ ما أثر على حركة المرور في منطقة الحادث.

وأفاد نائب مفوض شرطة نيويورك للعمليات، كاز دوتري، أن "إطلاق النار الذي وقع كان حادثا معزولا، ولا يوجد تهديد مستمر".