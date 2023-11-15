الرئيس الصيني يصل إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة آبيك ولقاء بايدن

وترجّل شي من طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية وكان في استقباله على مدرّج المطار كلّ من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم. وتجمّع مؤيّدون للرئيس الصيني في سان فرانسيسكو قبل وصوله، وكذلك فعل مناوئون له.

وكان بايدن قال في وقت سابق الثلاثاء، إنّ بلاده لا تسعى إلى النأي بنفسها عن الصين بل تريد تحسين العلاقات الثنائية.