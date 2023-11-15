الرئيس الصيني يصل إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة آبيك ولقاء بايدن
وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) ولقاء نظيره الأمريكي جو بايدن في قمّة بالغة الأهمية.
ومن المقرّر أن يعقد الرئيسان الأمريكي والصيني الأربعاء، قمّة مطوّلة ستكون الأولى بينهما منذ عام وسيسعى خلالها الطرفان لضبط قواعد التنافس بين بلديهما والتأكّد من عدم خروجه عن السيطرة. وتعود آخر زيارة لشي إلى الولايات المتحدة إلى ستّ سنوات.
وسيلتقي شي وبايدن على هامش قمّة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المنتدى الذي يضمّ 21 عضواً تمثّل اقتصاداتها مجتمعة نحو 60 % من إجمالي الاقتصاد العالمي.
وترجّل شي من طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية وكان في استقباله على مدرّج المطار كلّ من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم. وتجمّع مؤيّدون للرئيس الصيني في سان فرانسيسكو قبل وصوله، وكذلك فعل مناوئون له.
وكان بايدن قال في وقت سابق الثلاثاء، إنّ بلاده لا تسعى إلى النأي بنفسها عن الصين بل تريد تحسين العلاقات الثنائية.