إدانة هانتر بايدن بقضية حيازة السلاح غير المرخص

أدانت هيئة محلفين في ولاية ديلاوير الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ثلاث تهم تتعلق بالأسلحة النارية.

وكانت المحكمة الفيدرالية في ويلمنغتون وجهت لهانتر بايدن ثلاث تهم جنائية مرتبطة بحيازة سلاح أثناء تعاطيه المخدرات.

وخضع نجل بايدن للمحاكمة في ديلاوير بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني بينما كان يتعاطى الكوكايين، علمًا بأنه بقي بحوزته 11 يومًا فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأكد محامي هانتر بايدن أنه "لم يكن يتعاطى المخدرات عندما اشترى هذا المسدس" الذي "لم يتم ملؤه بالرصاص إطلاقًا ولا حمله ولا استخدمه" خلال الأيام الـ11 التي بقي فيها بحوزته.

وشدد هانتر بايدن على أنه تجاوز إدمانه منذ العام 2019.

وبعد إدانته، يمكن أن يواجه هانتر 25 عامًا في السجن، رغم أنه من الممكن أن يحصل على عقوبة أقل باعتبار أنه لا سوابق لديه حتى أنه قد يكون بإمكانه الإفلات من السجن، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد عدم وجود نية لديه للعفو عن ابنه هانتر، في حال ثبتت إدانته بتهم جنائية تتعلق بالسلاح.

وأجاب بايدن في مقابلة مع قناة "ABC "عندما سُئل عما إذا كان سيستبعد العفو بالقول: "نعم".

وأردف أنه سيقبل نتيجة المحاكمة.