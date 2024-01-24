"مجرد تلاعب".. روسيا تعلّق على وساطة السلام السويسرية

"عن أي سلام تتحدثون؟!"

وقالت زاخاروفا متوجهة للجانب السويسري، "إما أن تتوقفوا عن إمداد الأسلحة والتحريض على الصراع، ومن ثم يمكن اعتبار محادثاتكم حول خطط السلام والمبادرات والعمليات صادقة، على الأقل، أو من الواضح أنها ليست كاذبة. ولكن، إذا استمرت كل هذه الفوضى مع استخدام نظام كييف لإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، فعندها عن أي مبادرات أو محاولات سلام يمكن الحديث أصلاً؟".

وقالت الدبلوماسية الروسية، إن موسكو فوجئت بحصولها على "تعليقات من وزارة الخارجية السويسرية بأنهم يبحثون عن سبل لصياغة نوع من عملية التفاوض بشأن أوكرانيا".

ووفقًا لزاخاروفا تعدّ إمدادات الأسلحة إلى كييف، بمثابة اختبار للدول التي تطرح مبادرات سلام لتحديد ما إذا كان الاقتراح المعلن لمفاوضات السلام "شيئًا حقيقيًّا أم أنه مجرد تلاعب آخر".

مبادرة البابا

وفي الأثناء، صرّح السفير الروسي لدى الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، بأن الجانب الروسي يرحّب بمبادرات البابا الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا.

وقال "من جانبنا، نرحّب بأي مبادرات يمكن أن تقرّب من تحقيق سلام قوي ودائم في أوكرانيا، خاصة عندما تأتي من قادة موثوقين، مثل: البابا فرانسيس".