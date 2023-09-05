بلينكن ونتنياهو يبحثان مواجهة التهديدات الإيرانية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل توسيع اندماج إسرائيل في المنطقة ومواجهة التهديدات الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد اتصل هاتفيًا، أمس الإثنين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد عباس، خلال الاتصال، أن "ما تقوم به السلطات الإسرائيلية وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب، يساهم في تقويض حل الدولتين، ويدمر كل فرص تحقيق السلام"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالب عباس "الإدارة الأمريكية بقبول مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأمريكية"، وفق "وفا".

كما طالب عباس بـ"بناء علاقات طبيعية بين الإدارة الأمريكية وفلسطين، بما يشمل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب لفلسطين في واشنطن، وإعادة برنامج المساعدات المباشرة".