قائد فاغنر يستبعد السيطرة على باخموت خلال أيام

قال قائد مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، إن "السيطرة على مدينة باخموت، حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر، غير مرجحة في الأيام المقبلة".

وأوضح بريغوجين، في رسالة على تطبيق تليغرام، إنه "من غير المرجح أن يتم أخذ باخموت بالكامل غدًا أو بعد غد"، مشيرًا إلى معارك عنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة.

وأضاف "لم نأخذ باخموت بعد"، موضحًا أن "هناك ضاحية تسمى "ساموليت"، وتبدو قلعة منيعة تتألف من صفوف من مبان تشكل سدًا (...) وأصعب المعارك تجري هناك حاليًا".

وتابع بريغوجين: "لذلك هناك طلب مهم: السعادة تحب الصمت.. دعونا ننهي عملنا".