مقتل اثنين وإصابة 18 إثر إطلاق نار في فلوريدا

قالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد "الهالوين"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بالقرب من سلسلة من الحانات والنوادي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 18 آخرين.

وأضافت الشرطة أن قتالاً اندلع بين مجموعتين، في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، في حي يبور سيتي التاريخي، بينما كان مئات الأشخاص يحتشدون في الشوارع، بعد إغلاق النوادي والحانات لكنهم لاذوا بالفرار للنجاة بأنفسهم عندما بدأ إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع مصورة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مشهدًا فوضويًا لحشود من الناس وهم يركضون في الشوارع مع دويّ ما لا يقل عن 12 طلقة نارية.