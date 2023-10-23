تركيا ترسل طائرتي مساعدات إضافيتين إلى غزة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن تركيا أرسلت طائرتي شحن إلى مصر، اليوم الاثنين، تحملان معدات وإمدادات طبية لغزة، مضيفا أنه سيتم إرسال طائرتين أخريين محملتين بمزيد من الإمدادات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أرسلت تركيا ثلاث طائرات تحمل مساعدات لغزة.

وأرسلت أمس الأحد، أيضا فريقا طبيا وإمدادات إلى مصر، وقالت إنها مستعدة لعلاج الجرحى الفلسطينيين في تركيا، إذا لزم الأمر، وإنشاء مستشفى ميداني في مطار العريش المصري ومعبر رفح الحدودي.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، قال قوجة إن طائرتي الشحن تحملان أدوية ومولدات وإمدادات طبية وحضانات للأطفال والمعدات والآلات المستخدمة في العلاج الضوئي وحفاظات وأغذية للأطفال.

وأضاف وزير الصحة التركي أن من بين الإمدادات الطبية معدات للاستخدام في حالات الطوارئ وطاولات عمليات وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة العلاج بالموجات فوق الصوتية ومستلزمات علاج إصابات العظام.