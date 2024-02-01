واشنطن وطهران.. 4 عقود من الصراع (إنفوغراف)

وقطعت أمريكا العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام الجديد في طهران عام 1980.

في عام 1981، أطلقت طهران سراح الرهائن.. وبعد ذلك بثلاثة أعوام (1984) وضعت الولايات المتحدة إيران في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي عام 1988، أسقطت سفينة عسكرية أمريكية، طائرة ركاب إيرانية وقُتل جميع من كان على متنها.

وفي عام 2002، وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، إيران ضمن محور أطلق عليه اسم "محور الشر"، بعد اكتشاف مساعيها لتصنيع الأسلحة النووية.

وبعد ذلك بأربع سنوات، أعلنت واشنطن عن قبولها للدخول في مباحثات شريطة توقف إيران عن مساعيها النووية، وفي 2007، قالت المخابرات الأمريكية إن إيران أجرت تجارب لإنتاج سلاح نووي.

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مع وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2009، قال إنه على استعداد لطي الخلافات مع إيران، لكن أمريكا وفرنسا وبريطانيا أعلنت في العام ذاته، أن إيران تبني منشأة لتخصيب اليورانيوم.

وفي عام 2012، بدأت واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على المصارف الأجنبية؛ بهدف تقليص مبيعات النفط الإيراني.