غياب وزير الدفاع الأمريكي للعلاج يضعه في مرمى الانتقادات

طالب مشرعون أميركيون وزارة الدفاع "البنتاغون"، بتقديم إجابات مقنعة حول غياب الوزير لويد أوستن عن عمله، إثر دخوله إلى المستشفى دون علم البيت الأبيض، رافضين التبريرات التي قدمها الوزير، بشأن الغياب الذي أثار حالة من الجدل.

وقال "البنتاغون" في وقت سابق، إن "كبار الموظفين كانوا على علم بدخول أوستن إلى المستشفى في الثاني من هذا الشهر، لكنهم لم يبلغوا بذلك البيت الأبيض أو الكونغرس أو نائب وزير الدفاع".

لكن، وبحسب موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، فإن "وزارة الدفاع لم تكشف بعد عن سبب دخول أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني"، ولم تكشف أيضا فيما إذا كان الوزير فاقدا للوعي خلال إقامته التي استمرت لعدة أيام في العناية المركزة.

ورفضت نائب رئيس لجنة المخصصات واللجنة الفرعية للدفاع في مجلس الشيوخ سوزان كولينز، أن تبقى حالة الوزير "محاطة بالسرية"، رغم أن الولايات المتحدة "تتعامل مع قرارات عسكرية خطيرة للغاية بما في ذلك الهجمات التي تتعرض لها القوات من قبل وكلاء مدعومين من إيران، والحرب في الشرق الأوسط، والحرب الروسية على أوكرانيا".

بدروه، استهجن "سيث مولتون" النائب الديمقراطي وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب غياب الوزير عن عمله، قائلا، إنه "لمن المذهل حدوث هذا الأمر مع وزير الدفاع في وقت لم يكن نائبه يعلم في ذلك، فضلا عن علم الرئيس".

كما طالبت النائب الجمهورية "إليز ستيفانيك" الوزير أوستن بالتنحي، في حين دعا عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جي دي فانس إلى إقالته.

وقال الموقع الأمريكي، إن "هذه الحادثة تمثل مشكلة للرئيس جو بايدن، خصوصا وأن هذا العام سيشهد انتخابات رئاسية، إذ تسلط الحملات الضوء على الخلل الوظيفي في مستويات القيادة للجهاز العسكري".