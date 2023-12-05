مشروع روسي سيحول بحر آزوف إلى بحر داخلي في روسيا‎

صرح النائب في مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، بأنه سيتم منح بحر آزوف المشترك بين روسيا وأوكرانيا، صفة المسطحات المائية الداخلية لروسيا، وبهذا لن يخضع البحر للتشريعات الدولية.

وقال شيريميت في تصريحات صحفية، "لقد تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يهدف إلى إطلاق صفة بحر داخلي على بحر آزوف، وبهذا لم يعد البحر خاضعًا لإجراءات ومبادئ التشريع الدولي".

وتابع النائب في الدوما: "لقد انتصرت العدالة وفقدت أوكرانيا مكانتها كدولة ساحلية هنا، وقد وافقت اللجنة المعنية بالدوما على مشروع القانون وسنحاول إقرار القانون بحلول نهاية العام ".

وفعليًّا تحول بحر آزوف لبحر داخلي بعد أن كان بحرًا مشتركًا بين روسيا وأوكرانيا، بعد ضم روسيا لمدن أوكرانية كخيرسون وزابوروجيا بالإضافة إلى لوغانسك ودونيتسك العام الماضي.