وزيرة خارجية كوريا الشمالية: أمين عام الأمم المتحدة غير محايد

وزيرة خارجية كوريا الشمالية: أمين عام الأمم المتحدة غير محايد

قالت لقد خُيل لها بأنه عضو في البيت الأبيض
رويترز
رويترز

اتهمت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، يوم الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وبعدم الحياد والموضوعية.

ودافعت وزيرة الخارجية عبر بيانها الذي نقلته وسائل الإعلام الحكومية، عن حق كوريا الشمالية في تطوير أسلحة لتدافع بها نفسها.

وقالت: "في الآونة الأخيرة، خُيل لي كثيرا أن الأمين العام للأمم المتحدة عضو في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية الأمريكية".

كوريا الشمالية

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