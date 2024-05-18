قبل انتخابات الرئاسة.. نتنياهو يُدخل بايدن سباقاً مع الزمن لوقف الحرب

أجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، حليفه الأول الرئيس الأمريكي جو بايدن، قسراً، على الدخول في سباق مع الزمن من أجل محاولة إنهاء حرب غزة، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويعيش الرئيس الأمريكي، وفق مراقبين، حالة من الفوضى السياسية، أفرزت تخبطاً في القرارات وسوء إدارة للمواجهات، سواء مع حليفه نتنياهو أو مع منافسه على مقعد الرئيس دونالد ترامب والناخبين الأمريكيين.

ووجد الرئيس الأمريكي نفسه مجبراً على التحول من "ديك" يصدح بالدعم اللامحدود وغير المنطقع لإسرائيل ونتنياهو، إلى "حمامة سلام" تطالب بوقف حرب إسرائيل الدموية بل وتتوعد بوقف تزويدها بأنواع من القنابل.

ويبدو أن جو بايدن يضع نصب عينيه حالياً ساعة رملية ويراقب ذراتها وهي تتهاوى ببطء يقتله أكثر من قتل أسلحته للفلسطينيين، كما اعترف بلسانه، حين قال، إن الأسلحة الأمريكية استخدمت لقتل المدنيين في قطاع غزة.