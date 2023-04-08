ميدفيديف: أوكرانيا ستختفي من الوجود

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن "أوكرانيا لن تكون موجودة وستختفي من الخريطة".

وقال ميدفيديف في مقال نشره على صفحته بموقع "فكونتاكتي" الروسي، اليوم السبت: "لا أحد على هذا الكوكب يحتاج إلى أوكرانيا.. ولهذا السبب لن تكون موجودة".

ووصف الرئيس الروسي السابق، الدولة الأوكرانية الحالية بأنها "سوء تفاهم ناتج عن انهيار الاتحاد السوفيتي". مضيفا: "لسنا بحاجة إلى شبه أوكرانيا، نحن بحاجة إلى روسيا العظمى".

وأكد أنه بالنسبة للأوكرانيين أنفسهم، فقد بقي حوالي 20 مليونا من أصل 45 مليون شخص في البلاد، وهم "مجبرون على العيش في قلق وخوف دائمين" و"يريدون الذهاب إلى أي مكان".

وأشار ميدفيديف إلى أن البولنديين "لا ينظرون إلى أوكرانيا كدولة ويطرحون بشكل دوري موضوع ضم المناطق الغربية لهم".