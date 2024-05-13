الجنرال المطرز بالنياشين.. لماذا أقال بوتين وزير الدفاع شويغو؟

سلطت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية الضوء على دلالات وأسباب إقالة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحسب الاقتراح المقدم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف، وزيرًا للدفاع، بدلًا من سيرغي شويغو، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن قناة "مجلس الفدرالية الروسي"، الأحد.

وأشارت "ذا تايمز" إلى واقعة إلقاء القبض على نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، الشهر الماضي، معتبرة أن تلك الخطوة كانت إشارة مبكرة إلى موقف بوتين من شويغو.

وقالت إن إيفانوف عاش بترف وبذخ خلال سنوات، إلى أن ألقي القبض عليه بتهمة الرشوة.

وذكرت الصحيفة أن شويغو، الذي يعد أحد أقدم حلفاء الرئيس بوتين، ليس بعيدًا عن الاتهامات بالترف، مشيرة إلى أن نشطاء مكافحة الفساد اكتشفوا في عام 2015 أنه كان يعيش في مجمع بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني خارج موسكو مسجل باسم زوجة أخيه، وتم بناؤه على أرض اشترتها ابنته البالغة من العمر 18 عامًا لإخفاء ملكيتها.