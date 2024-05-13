الجنرال المطرز بالنياشين.. لماذا أقال بوتين وزير الدفاع شويغو؟
سلطت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية الضوء على دلالات وأسباب إقالة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحسب الاقتراح المقدم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوسوف، وزيرًا للدفاع، بدلًا من سيرغي شويغو، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن قناة "مجلس الفدرالية الروسي"، الأحد.
وأشارت "ذا تايمز" إلى واقعة إلقاء القبض على نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، الشهر الماضي، معتبرة أن تلك الخطوة كانت إشارة مبكرة إلى موقف بوتين من شويغو.
وقالت إن إيفانوف عاش بترف وبذخ خلال سنوات، إلى أن ألقي القبض عليه بتهمة الرشوة.
وذكرت الصحيفة أن شويغو، الذي يعد أحد أقدم حلفاء الرئيس بوتين، ليس بعيدًا عن الاتهامات بالترف، مشيرة إلى أن نشطاء مكافحة الفساد اكتشفوا في عام 2015 أنه كان يعيش في مجمع بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني خارج موسكو مسجل باسم زوجة أخيه، وتم بناؤه على أرض اشترتها ابنته البالغة من العمر 18 عامًا لإخفاء ملكيتها.
ومنذ أن شن بوتين حربه على أوكرانيا في عام 2022، طالت القوات المسلحة بقيادة شويغو شائعات عن التبذير وعدم الكفاءة، بحسب "ذا تايمز".
وقالت الصحيفة "الآن، تدخل الرئيس لإقالته واستبداله بشخص تكنوقراطي متمرس، في واحد من أكبر التعديلات في العقد الماضي".
وكان أندريه بيلوسوف (65 عامًا)، المرشح لخلافة شويغو، يشغل موقع النائب الأول لرئيس الوزراء، وهو خبير اقتصادي، ومستشار لبوتين.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن مهمته ستكون إحكام السيطرة على مقاليد الأمور، و"إن هدف بوتين هو تعزيز فاعلية إنتاج الأسلحة وتلبية الاحتياجات العسكرية على النحو الأمثل"، كما تقول تاتيانا ستانوفايا، وهي زميلة بارزة في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا.
وقال روب لي، وهو محلل عسكري، إن تعيين بيلوسوف "يعكس على الأرجح ثقة بوتين الشخصية فيه والحاجة إلى مدير داخلي أفضل لبيروقراطية وزارة الدفاع".
وأشار الكرملين إلى أن بيلوسوف الرجل المناسب لهذا المنصب مع تضخم الإنفاق العسكري إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين: "اليوم، الذي يفوز في ميدان المعركة هو الشخص الأكثر انفتاحًا على الابتكارات، والأكثر انفتاحًا على استخدامها العملي في القتال... لذا من الطبيعي أن يكون الرئيس اتخذ قرارًا في المرحلة الحالية بأن يتولى وزارة الدفاع شخص مدني".
من جهته، أشار صامويل بينديت، الخبير في التكنولوجيا العسكرية الروسية، إلى أن بيلوسوف كان "مروّجًا كبيرًا لتطوير الطائرات دون طيار المحلية، إلى جانب دعمه للبحث والتطوير المحليين في مجال التكنولوجيا الفائقة".
ومن المتوقع إزاحة السكرتير القديم، نيكولاي باتروشيف، المدير السابق لجهاز الأمن الفدرالي، من منصبه.
وقد ينذر ذلك أيضًا بإقالة فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي.
ورغم الشعور بالإطاحة به، سيبقى شويغو في منصب رفيع المستوى كرئيس لمجلس الأمن.
وترى ستانوفايا أن هذه هي طريقة بوتين "لإبقاء شويغو قريبًا من النظام، ولكن منفصلًا عنه، حيث سيكون من الصعب إيجاد دور بديل".