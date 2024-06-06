إيران.. مقرب من خامنئي يطالب بطرد مفتشي "الطاقة الذرية"

طالب حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، بطرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، رداً على قرار أوروبي ضد البرنامج النووي لإيران.

وقال شريعتمداري عبر مقال في صحيفة "كيهان"، "لمواجهة هذه الخدعة المتعجرفة للغرب، تقع على عاتق الحكومة الموقرة مهمة جدية وفعالة، وهي طرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران".

واتهم شريعتمداري مفتشي الوكالة بتقديم " تقارير غير حقيقية ومتحيزة".