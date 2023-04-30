نتنياهو "مقتنع" بإمكانية التوافق مع المعارضة على الإصلاح القضائي

تناول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، موضوع التعديلات القضائية المثيرة للجدل، قائلاً إن "هناك نقاش أساسي بيننا فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، لكننا نبذل جهودا لحل هذا النقاش من خلال الحوار"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف نتنياهو: "بفضل النوايا الحسنة للطرفين، أنا مقتنع بأنه يمكن التوصل إلى اتفاقات، وأنا أؤيد ذلك تماما".

جاء ذلك على خلفية المباحثات التي جرت بين نواب الائتلاف الحكومي، وممثلي المعارضة في مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ، للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن القضايا المتعلقة بالنظام القضائي، رغم وجود فجوات كبيرة بينهما.