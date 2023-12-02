"الغارديان": إسرائيل تواجه "خيارًا مأساويًا" في حربها

وتابعت: "هناك من يعتقد بأن المذبحة التي ارتكبتها حماس، في 7 أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 1200 إسرائيلي، تمنح إسرائيل الرخصة الأخلاقية للرد على النحو الذي تراه مناسبًا، وتقريبًا دون أي قيود، لكن حتى في ظل هذا المنطق، فإن هذا الموقف يمكن أن يصطدم بسرعة بالرمال الأخلاقية المتحركة".

وبحسب الصحيفة، "فحتى من يعتقد أن أي عدد من القتلى في غزة سيكون ثمنًا مقبولًا أخلاقيًا مقابل الهزيمة المطلقة لحماس، سيجد صعوبة في الدفاع عن الإستراتيجية الإسرائيلية الحالية، لأن القليلين يعتقدون أن هذه الإستراتيجية ستؤدي في الواقع إلى إلحاق الهزيمة المطلقة بحماس".

ولفت كاتب المقال، إلى حديثه مع شخصية رفيعة من تيار اليمين، أثناء وجوده، الأسبوع الماضي، في إسرائيل، حيث اعترفت تلك الشخصية بخشيتها من أن الهجوم الإسرائيلي على غزة بالكاد أضر بقدرات حماس القتالية.

ووفق تقديرات تلك الشخصية الرفيعة، واستنادًا إلى عدد القتلى من الفلسطينيين البالغ 15 ألفًا، فإن إسرائيل ربما تكون قتلت 5 آلاف من رجال حماس، وهذا من شأنه أن يترك عدد أفراد الجناح العسكري لحماس يتراوح ما بين 20-35 ألفًا.