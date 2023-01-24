الكرملين: تسليم دبابات ألمانية لأوكرانيا "سيترك أثرًا لا يُمحى" على العلاقات الثنائية

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي "عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات" بين روسيا وألمانيا مستقبلا.

وأضاف: "سيترك ذلك أثرًا لا يُمحى".

وكانت وارسو أعلنت أنها طلبت موافقة ألمانيا على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بواشتشاك الثلاثاء أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وكتب بلاشتشاك على تويتر أن "ألمانيا تلقت طلبنا للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا"، داعيًا برلين أيضًا للانضمام إلى "تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".