معارض إيراني يتهم خامنئي بالوقوف وراء تسميم الطالبات

اتهم الناشط السياسي والمعارض الإيراني أبو الفضل قدياني، السبت، المرشد علي خامنئي، بالوقوف وراء الاعتداءات السامة على مدارس الإناث في عدد من المدن والمحافظات.

وقال قدياني في بيان له أن "زعيم الجمهورية الإسلامية (علي خامنئي) هو المسؤول الرئيسي عن هذه الحوادث"، مضيفاً "بحسب اعتقاده الخاطئ، وجد خامنئي فرصة للانتقام من خلال إخضاع التجمعات في الشوارع، وبهذه الطريقة استهدف الصحة والسلامة الجسدية والعقلية للرواد الشجعان في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

واعتبر قدياني هذه الهجمات متماشية مع "الاستبداد الديني" ومحاولة للهيمنة على المجتمع، مبيناً "من المؤكد لنا جميعًا أن أبشع الجرائم وقعت في إطار هذا الاستبداد الديني وستستمر في الحدوث ما دام مستمرًا".