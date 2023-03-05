معارض إيراني يتهم خامنئي بالوقوف وراء تسميم الطالبات
اتهم الناشط السياسي والمعارض الإيراني أبو الفضل قدياني، السبت، المرشد علي خامنئي، بالوقوف وراء الاعتداءات السامة على مدارس الإناث في عدد من المدن والمحافظات.
وقال قدياني في بيان له أن "زعيم الجمهورية الإسلامية (علي خامنئي) هو المسؤول الرئيسي عن هذه الحوادث"، مضيفاً "بحسب اعتقاده الخاطئ، وجد خامنئي فرصة للانتقام من خلال إخضاع التجمعات في الشوارع، وبهذه الطريقة استهدف الصحة والسلامة الجسدية والعقلية للرواد الشجعان في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
واعتبر قدياني هذه الهجمات متماشية مع "الاستبداد الديني" ومحاولة للهيمنة على المجتمع، مبيناً "من المؤكد لنا جميعًا أن أبشع الجرائم وقعت في إطار هذا الاستبداد الديني وستستمر في الحدوث ما دام مستمرًا".
وأضاف في بيانه "علي خامنئي هو المجرم نفسه الذي وقع على قائمة القتل قبل عشرين عامًا أو نحو ذلك، وقتل بشكل غير مباشر الكتاب والمعارضين، ثم أطلق عليهم الأعداء النبلاء، وهو نفس المجرم الذي انتقم من الجيش الأمريكي بإلقاء مفرقعات نارية في عين الأسد، ولكن في ذلك الفجر المشؤوم، قتل بصاروخين عمداً ركاب الطائرة الأوكرانية الأبرياء".
وقال قدياني إن "محاربة الاستبداد الديني وصلت إلى مراحلها الأخيرة"، وكتب أن "اللاإنسانيين" يحاولون "تحديد مستقبل إيران، المستقبل الذي يعرفون جيدًا أنه لا مكان لهم فيه بعد حركة تحرير الأمة ولا يتوجب عليهم التعامل مع جرائمهم إلا أمام القضاء المختص".
وفي النهاية، اعتبر الناشط السياسي أن السبيل الوحيد لتحسين الوضع هو "الساحة العامة والشارع"، وقال "إنه يدعم أي تجمع واعتصام يتم تنظيمه ضد هذه الغوغاء، وخاصة التجمع الوطني يوم الثلاثاء المقبل".
وتشير التقارير إلى استمرار الهجمات على عدة مدارس في مدن طهران، وشهريار، وبكداشت، وكرج، وبروجرد، ولاهيجان ورشت.
ومرت حوالي ثلاثة أشهر على بداية هذه الهجمات، وتقول سلطات إيران إنه لم يتم القبض على أي شخص ولم يتم الحصول على "أدلة" على تلك الهجمات السامة ضد الطالبات.
وقدم مسؤولون وإعلاميون في إيران حتى الآن روايات مختلفة عن هجمات بالغازات السامة على مدارس البنات، ومن بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصفها بـ "مؤامرة العدو" دون ذكر تفاصيل.
كما أرجع رئيس تحرير جريدة "همشهري"، عبد الله غنجي، ذلك إلى الطلاب أنفسهم، وفي تغريدة له قال أن "أصل هذا العمل في الطلاب أنفسهم".
عقب الهجمات بالغاز على مدارس الإناث في مدن مختلفة بإيران، سينظم المعلمون مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء، أمام مبنى المجلس في طهران والمديرية العامة للتعليم في مراكز المحافظات والمدن.
من ناحية أخرى، أعلنت بعض العائلات أيضًا أنها ستتوقف عن إرسال أطفالها إلى المدرسة إذا استمرت هذه الظروف.