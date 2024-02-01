عائلات الضحايا الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر يقاضون إيران
قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن العشرات من عائلات القتلى والمصابين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، قرروا رفع دعوى قضائية ضد إيران.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "نحو 66 عائلة من الأمريكيين الإسرائيليين، أو الإسرائيليين الذين لديهم قريب أمريكي من الدرجة الأولى أصيب أو اختطف أو قُتل في هجوم 7 أكتوبر، قرروا دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد إيران".
وتطالب الدعوى القضائية الإسرائيلية إيران بدفع مليار دولار تعويضات عن القتل والضرر الجسدي والضرر النفسي" الذي أصاب تلك العائلات.
وأضافت الصحيفة أن "الدعوى مرفوعة من قبل أحد مكاتب المحاماة البارزة في الولايات المتحدة في مجال التقاضي، حيث يزعم المدعون أن إيران قامت بتمويل وتدريب الجناح العسكري لحركة حماس الذي نفذ هجوم 7 أكتوبر، وبالتالي تتحمل الدولة مسؤولية نتائج هذه الأفعال".
وأوضحت الصحيفة أن "من المتوقع أن تستغرق العملية القانونية من هذا النوع سنوات عديدة حتى اكتمالها".
وأشارت إلى أن "الحكومة الإيرانية ليس لديها أصول واضحة في الولايات المتحدة"، مضيفة: "تتخصص شركة المحاماة التي تولت القضية في تنفيذ الأحكام الصادرة في الولايات المتحدة في بلدان أخرى من العالم".
ولفتت إلى أنه في حال صدر حكم ضد الإيرانيين، فإنها تنوي التحرك للحصول على الأموال والحصول على تعويضات للعائلات".