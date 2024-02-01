عائلات الضحايا الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر يقاضون إيران

وأضافت الصحيفة أن "الدعوى مرفوعة من قبل أحد مكاتب المحاماة البارزة في الولايات المتحدة في مجال التقاضي، حيث يزعم المدعون أن إيران قامت بتمويل وتدريب الجناح العسكري لحركة حماس الذي نفذ هجوم 7 أكتوبر، وبالتالي تتحمل الدولة مسؤولية نتائج هذه الأفعال".

وأوضحت الصحيفة أن "من المتوقع أن تستغرق العملية القانونية من هذا النوع سنوات عديدة حتى اكتمالها".

وأشارت إلى أن "الحكومة الإيرانية ليس لديها أصول واضحة في الولايات المتحدة"، مضيفة: "تتخصص شركة المحاماة التي تولت القضية في تنفيذ الأحكام الصادرة في الولايات المتحدة في بلدان أخرى من العالم".

ولفتت إلى أنه في حال صدر حكم ضد الإيرانيين، فإنها تنوي التحرك للحصول على الأموال والحصول على تعويضات للعائلات".