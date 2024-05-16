لوموند: ماكرون يدعو لعقد مجلس دفاع جديد لمواجهة أزمة كاليدونيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع جديد، يليه اقتراح لعقد اجتماع عبر الفيديو مع المسؤولين المنتخبين في كاليدونيا الجديدة، لمواجهة الأزمة وأعمال العنف في الإقليم، الذي يعد "تمردًا" واضحًا وفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وشهد الإقليم أعمال عنف نتج عنها مقتل أربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، وتم فرض حالة الطوارئ، مع انتشار مكثف لقوات إنفاذ القانون لاستعادة النظام العام.

وأثارت الأزمة التي اندلعت بسبب إصلاح الهيئة الانتخابية المحلية، توترات متزايدة بين الانفصاليين الكاناك ومؤيدي البقاء في الجمهورية الفرنسية.

ويواجه مشروع القانون الدستوري الذي يهدف إلى توسيع الحق في التصويت، معارضة قوية من قبل الانفصاليين، خوفًا من التهميش السياسي.