ضربة أوكرانية على منشآت نفط روسية تخلف أضراراً جسيمة وإصابات (فيديو)
قال حاكم منطقة "كراسنودار" جنوب روسيا، الجمعة، إن النيران اندلعت في مستودع للنفط بالمنطقة وأصيب عدد من الأشخاص بعد ضربة جوية أوكرانية استهدفت منشآت نفطية.
وقال فينيامين كوندراتييف حاكم "كراسنودار" عبر تطبيق تلجرام: "الوضع أكثر خطورة في منطقة تيمريوك - البنية الأساسية لمستودع النفط هناك تضررت بسبب ضربة جوية".
وأضاف كوندراتييف أن "ثلاثة صهاريج منتجات نفطية تضررت واحترقت"، وفق ما أوردته "رويترز".
وتابع المسؤول الروسي: "يجري حالياً إخماد الحريق... وللأسف هناك جرحى بين العاملين في المستودع".