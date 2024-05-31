ضربة أوكرانية على منشآت نفط روسية تخلف أضراراً جسيمة وإصابات (فيديو)

قال حاكم منطقة "كراسنودار" جنوب روسيا، الجمعة، إن النيران اندلعت في مستودع للنفط بالمنطقة وأصيب عدد من الأشخاص بعد ضربة جوية أوكرانية استهدفت منشآت نفطية.

وقال فينيامين كوندراتييف حاكم "كراسنودار" عبر تطبيق تلجرام: "الوضع أكثر خطورة في منطقة تيمريوك - البنية الأساسية لمستودع النفط هناك تضررت بسبب ضربة جوية".