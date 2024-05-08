حصار بنين لنفط النيجر يشعل موجة توترات

تسبّب قرار بنين بمنع الوصول إلى مياهها لسفن نفط النيجر في حدوث موجة من التوترات؛ ما ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد الدولة الحبيسة المعتمدة على تصدير 90 ألف برميل من النفط يوميّا.

ووجدت حكومة كوتونو طريقة لإجبار نيامي على إعادة فتح حدودها، وفق تفسيرات مراقبين في البلدين، لكن في الوقت الحالي، تُجهل إمكانية استسلام السلطات النيجرية للإجراء الذي اتخذه رئيس بنين باتريس تالون. ويرتبط هذا القرار بعدم تسليم النفط الخام النيجري عبر خط أنابيب التصدير.

وبحسب معلومات تداولتها وسائل إعلام بنينية، فإن "السلطات قررت منع تحميل النفط النيجري من منصة سيمي كبودجي في بنين حيث ينتهي خط الأنابيب"، وتم إخطار الصين بالقرار من قبل سفيرها، وهو ما تم إبلاغه أيضا لشركة إدارة خطوط الأنابيب.

وتحظر السلطات في بنين، بشكل أكثر تصعيدًا، الوصول إلى مياهها للسفن التي تتمثل مهمتها في حمل النفط النيجري لتصديره. ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تم الشروع قبل أسابيع فقط بضخ أول براميل النفط بين محطة خط أنابيب التصدير بين النيجر وبنين.

ومن مكان إنتاجه في النيجر ينقل النفط حوالي ألفي كيلومتر، بما في ذلك 675 كيلومترا في أراضي بنين، قبل أن يصل إلى وجهته، ميناء المياه العميقة في سيمي كبودجي.