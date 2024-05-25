لماذا يهدد وضع تايوان بإشعال الصراع بين واشنطن وبكين؟

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة دعمت قيام تشيانج كاي شيك- زعيم الحزب القومي الذي حكم الصين- بالتخلي عن البر الرئيسي لصالح الشيوعيين، كما سعى الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك إلى إقامة علاقات مع بكين في السبعينيات.

ونتج عن ذلك سياسة "الصين الواحدة، التي اعترفت بموجبها واشنطن بالجمهورية الشعبية باعتبارها "الحكومة الشرعية الوحيدة للصين"، دون توضيح موقفها من سيادة تايوان.

ووافقت الصين على التسامح مع العلاقات غير الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة في ظل ظروف معينة، لكنها أكدت منذ ذلك الحين حقها في الاستيلاء على تايوان بالقوة لمنع استقلالها الرسمي.

أهمية تايوان

وبالنسبة للولايات المتحدة واليابان، تُعتبر تايوان معقلًا حيويًّا في سلسلة من الأرخبيلات - أي مجموعة من الجزر المتقاربة - التي يعتمدان عليها لاحتواء الصين وحماية طرق التجارة، فضلًا عن أن تايوان ازدهرت تحت الحماية الأمريكية لتصبح مُوردًا مهمًّا لأشباه الموصلات وغيرها من السلع عالية التقنية.

ووفق "بلومبيرغ"، أصبح عدد سكان الجزيرة 23.5 مليون نسمة، وتعتبر الآن من بين أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا، وهو رد على حجج الحزب الشيوعي بأن الأنظمة السياسية الغربية لا تتوافق مع الثقافة الصينية.