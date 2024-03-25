بعد تبني "داعش" هجوم موسكو.. ماذا على أوروبا أن تفعل؟

ويرى خبراء ومختصون في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن القارة ككل لم تكن بمنأى في يوم من الأيام عن الأعمال الإرهابية، مشبهين حالة "الهدوء" الذي شهده الغرب في الآونة الأخيرة بـ"الهدنة المؤقتة".

موسم مناسب للإرهاب

يرى الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دينيس خوتوروف، أن الدول الأوروبية ما زالت في "دائرة الخطر الإرهابي"، ذاكرا في حديث لـ"إرم نيوز"، أن المعطيات كلها "تشير إلى أن هذا التيار الإرهابي لم يتوقف بل أخذ وقته لإعادة ترتيب صفوفه".

ويضيف: "باعتقادي أن عودة الإرهاب في هذا التوقيت لها عدة مسببات، الأول هو الموسم المناسب، فإذا رأينا ما جرى خلال الأعوام الأربعة الماضية، نرى أن الآن هو الوقت المناسب لعودة الإرهاب الدولي، فمنذ مطلع العقد الحالي 2020، كان العالم يعيش تبعات فيروس كورونا، وحينها كانت المطارات العالمية شبه مغلقة، ولا تجمعات أو فعاليات كانت تُجرى في تلك الفترة وهي تعد بيئة جاذبة للإرهابيين، لذلك أخذت التنظيمات الإرهابية هدنة من جانب واحد".

ويتابع خوتوروف، في هذا السياق: "لم تنتهِ جائحة كورونا، حتى اندلعت الحرب في أوكرانيا، وأيضا في ذلك الوقت كان التشديد الأمني داخل أوروبا، مرتفعًا، وكان الجميع يترقب أن تتطور الأحداث إلى حرب عالمية، وحينها أيضًا كانت التنظيمات الإرهابية تراقب ما يجري لتحديد تحركاتها المستقبلية".

ويعتقد الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن المرحلة الزمنية الحالية "هي الأكثر مناسبة ليعود الإرهاب وينفذ ضرباته، خاصة أن الموسم السياحي في أوروبا قد اقترب، وهناك الكثير من المهرجانات التي تعد جاذبة للإرهابيين، يضاف إلى ذلك الألعاب الأولمبية التي تنظمها فرنسا".

لا مبالاة غربية

فيما يعتقد الخبير في الشؤون الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي فيريمشوك، أن هناك مسببات كثيرة أدت إلى عودة الإرهاب الدولي، أبرزها ما وصفه "باللامبالاة الغربية"، إزاء هذا التحدي الذي ظهر منذ عقود.

وفي حديثه لـ"إرم نيوز" يقول فيريمشوك: "لا شك بأن النظر إلى هذا الهجوم يقودنا إلى العودة إلى الوراء وتحديدا في بداية القرن الواحد والعشرين، حينما تبنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية مسؤولية محاربة الإرهاب الدولي، ليأتي السؤال هل تعاملت هذه الدول بطريقة صحيحة؟ النتائج توضح الجواب: لا لم تكن السياسة الغربية في محاربة هذه الآفة مناسبة أبدًا".