باكستان.. تسليم 33 من أنصار عمران خان لمحاكمتهم عسكريا

قال وزير الداخلية الباكستاني، رانا سناء الله، اليوم الجمعة، إن السلطات المدنية سلمت أكثر من 33 مشتبها بهم لمحاكمتهم عسكريا عقب هجمات على منشآت تابعة للجيش خلال احتجاجات شابها العنف دعما لرئيس الوزراء السابق عمران خان.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء باكستان عقب القبض على خان في التاسع من مايو/ أيار، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق على ذمة عدة قضايا منها الفساد المالي، تتصاعد المواجهة بينه وبين قادة الجيش.