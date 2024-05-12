مظاهرات كبيرة في إسبانيا تندد بمواصلة الحرب على غزة (صور)

تظاهر آلاف الأشخاص حاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين في مدريد أمس السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل.

ووفق وكالة "فرانس برس" فقد جرى تنظيم التظاهرة التي ضمت حوالي أربعة آلاف مشارك بحسب السلطات، بدعوة من نحو ثلاثين منظمة مع اقتراب الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948.