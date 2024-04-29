الكشف عن خطة أوكرانيا "السرية" لضرب العمق الروسي

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، خطة أوكرانيا السرية لضرب العمق الروسي ونقل الحرب إلى أرض "العدو" بالاعتماد على مصنع غير معلن عنه في غربي أوكرانيا مختص بإنتاج طائرات مسيرة من دون طيار بعيدة المدى.

ويصل مدى هذه الطائرات دون طيار إلى 500 ميل، ويتم استخدامها لاستهداف مصافي النفط والمطارات والخدمات اللوجستية؛ ما يؤدي إلى الضغط على إمدادات الوقود للجيش الروسي.

ومن خلال نقل الحرب إلى روسيا، تأمل كييف في إجبار موسكو على إعادة نشر أنظمة الدفاع الجوي بعيدًا عن الخطوط الأمامية.

وعلى عكس صواريخ كروز، فإن الطائرات دون طيار المنتجة محليًّا أرخص ثمنًا وأكثر سهولة في الحصول عليها.

وقد ظهرت شركات أوكرانية ناشئة لصناعة الطائرات دون طيار لتلبية الطلب، حيث تقدم مجموعة من المنتجات بدءًا من الطائرة الأنيقة UJ-25 Skyline إلى نماذج مصنوعة من أنابيب السباكة.

واستهدفت الهجمات الأخيرة التي شنَّتها طائرات مسيرة مصفاتين لتكرير النفط ومطارًا في منطقة كراسنودار الروسية.