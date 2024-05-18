"جبهة تحرير أفغانستان" تعلن استهداف حراسة زعيم طالبان (فيديو) 

أعلنت ما تسمى بـ"جبهة تحرير أفغانستان" المعارضة، مساء الجمعة، أن التفجير الذي وقع بالقرب من مسجد "شاه دو شمشيره" وسط العاصمة كابول، استهدف الحماية الشخصية لزعيم طالبان هبة الله آخوند زاده.

وكانت مواقع إخبارية أفغانية أفادت بأن آخوند زاده سافر إلى العاصمة كابول، في أول خروج له من مدينة قندهار جنوبي أفغانستان؛ معقل حركة طالبان.

وقالت الجبهة، في بيان، بعدما نشرت مقطع فيديو عن الانفجار، إن "مقاتليها استهدفوا الحرس الأمني الخاص للملا هبة الله المتمركزين في الحزام الأمني بالقرب من مسجد شاه دو شمشيره، وسط مدينة كابول، في تمام الساعة 8:15 مساء اليوم".

وبحسب بيان الجبهة، فقد "أدى هذا الهجوم إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحراس الأمنيين التابعين للملا هبة الله زعيم حركة طالبان، وإصابة أحدهم".

وقالت الجماعة إنه "منذ عدة أيام يقيم زعيم حركة طالبان في كابول، وتم اتخاذ إجراءات أمنية لحمايته، وتم فرض قيود مشددة على حركة الناس وأعمالهم في المناطق الوسطى من العاصمة".

وأفادت مصادر إخبارية مقربة من حركة طالبان، الخميس، بأن زعيم طالبان التقى وزير الداخلية وحكام المقاطعات وعددًا من مسؤولي حكومة طالبان في مقر وزارة الداخلية في كابول.

ووقع، مساء الجمعة، انفجار أمام مسجد "شاه دو شمشيره" في المنطقة الأولى من العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية.