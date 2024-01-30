نيوزيلاندا تعلن تعليق تمويلها للأونروا في غزة

علقت نيوزيلندا الثلاثاء تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عقب اتهامات بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبراً أن "هذه الادعاءات خطرة جداً. من المهم فهمها جيداً والتحقيق فيها".

وعقب الاتهامات التي أطلقتها إسرائيل الأسبوع الماضي، عمدت "الأونروا" التي تقدم مساعدات حيوية للمدنيين في قطاع غزة، إلى فصل عدد من موظفيها، واعدةً بإجراء تحقيق شامل.

وقبل نيوزيلندا، علقت 11 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، تمويل الوكالة، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمواصلة المساعدات.

ويلتقي غوتيريش الثلاثاء في نيويورك "المانحين الرئيسيين" للوكالة، وفق ما أعلن المتحدث باسمه، الذي قال: "على المستوى الشخصي، رُوِّع الأمين العام من الاتّهامات ضدّ موظّفي الأونروا".

لكن المتحدث شدد على أن رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصاً إلى أولئك الذين علقوا مساهماتهم، تتمثل في أن يتم على الأقل "ضمان استمرار عمليات الوكالة بينما لدينا عشرات الآلاف من الموظفين المتفانين العاملين في المنطقة".

وحضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، "الأونروا" على التحقيق في تلك الاتهامات، لكنه نأى بنفسه عن الدعوات إلى وضع حد لعملها.