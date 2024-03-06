في أكثر تصريحاته وضوحاً.. ترامب يدعم صراحة الحرب على غزة
أعرب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الثلاثاء عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.
يأتي ذلك الموقف في تصريح هو الأكثر وضوحا لترامب حتى الآن بشأن القتال هناك ووسط تزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة للجم حليفتها الوثيقة.
وعندما سئل ترامب خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز": إن كان يقف "في معسكر إسرائيل"، أجاب "نعم".
وعاد محاوره ليسأله ما إذا كان "موافقا" على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، فرد الرئيس السابق بالقول "يجب عليك إنهاء المشكلة".
ويتعرض الرئيس جو بايدن الذي بات من شبه المؤكد أن ترامب سينافسه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية، لانتقادات حادة على المستوى الدولي ومن قاعدته الديمقراطية بسبب دعمه لإسرائيل، مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في غزة وشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع.
وحضّت تحركات احتجاجية أمريكية الناخبين على معاقبة بايدن في صناديق الاقتراع بسبب دعمه لإسرائيل.
وصوّت أكثر من 100 ألف حزبي ديمقراطي في ميشيغان بـ "غير ملتزم" بدلاً من إعطاء صوتهم لبايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب في الولاية المتأرجحة الأسبوع الماضي.
ومع تفاقم الوضع الكارثي في غزة، تكثّف الإدارة الأميركية الحالية ضغوطها على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن "قلق بالغ" إزاء الوضع الذي يواجهه المدنيون في غزة، وذلك خلال محادثات أجرتها الإثنين في البيت الأبيض مع بيني غانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية والخصم الرئيسي لبنيامين نتانياهو.