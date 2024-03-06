في أكثر تصريحاته وضوحاً.. ترامب يدعم صراحة الحرب على غزة

أعرب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الثلاثاء عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

يأتي ذلك الموقف في تصريح هو الأكثر وضوحا لترامب حتى الآن بشأن القتال هناك ووسط تزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة للجم حليفتها الوثيقة.

وعندما سئل ترامب خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز": إن كان يقف "في معسكر إسرائيل"، أجاب "نعم".

وعاد محاوره ليسأله ما إذا كان "موافقا" على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، فرد الرئيس السابق بالقول "يجب عليك إنهاء المشكلة".