سلط تحقيق صحفي أجراه "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، الضوء، على قبرص المعروفة منذ فترة طويلة بأنها ملاذ ضريبي للأوليغارشيين الروس.

وتعرض التحقيق لمدى سوء الاستخدام داخل النموذج الاقتصادي للجزيرة التي أصبحت الحلقة الضعيفة في الاتحاد الأوروبي في مكافحة التدفقات المالية المشبوهة.

واستند التحقيق الدولي، الذي يأتي بشراكة 69 وسيلة إعلامية عالمية، إلى تسريب 3.6 مليون وثيقة سرية من 6 شركات خدمات مالية كبرى، ويسلط الضوء على كيف أصبحت الدولة المتوسطية بوابة للمعاملات المالية المشبوهة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويحدد التحقيق 96 فردًا روسيًّا خاضعين للعقوبات مرتبطين بما لا يقل عن 800 شركة أو صندوق ائتماني، إذ تستغل حكومة القلة الروسية قبرص كمركز لأنشطتها المالية.

ويلقي التحقيق الصحفي الضخم الضوء على الدور المركزي لمجلس وزراء MeritServus في إدارة الإمبراطورية الخارجية لرومان أبراموفيتش، وهو شخصية قوية قريبة من فلاديمير بوتين.

وكشف التحقيق عن تورط شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في تسهيل المعاملات العاجلة للمليارديرات الروس قبل فرض العقوبات مباشرة.

وتسلط هذه الأمثلة الضوء على العواقب المترتبة عن النموذج الاقتصادي الذي تتبناه قبرص، والذي يعتمد بشكل كبيرعلى قطاع مالي متضخم ويرتبط بعلاقات قوية مع روسيا.