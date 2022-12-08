تقرير: أمريكا ترفض توسيع "القائمة السوداء" في المستوطنات الإسرائيلية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تضغط على منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أجل عدم توسيع القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ولفت الموقع إلى أنه من غير المعتاد أن تساعد إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل في هذه القضية، نظرًا لمعارضة الولايات المتحدة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وأشار الموقع إلى أنه في أوائل 2020 نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة بـ112 شركة تعمل في المستوطنات، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفا أنها تتضمن 94 شركة إسرائيلية و6 شركات من دول أخرى.

وأوضح الموقع أن 5 شركات مدرجة في القائمة هي شركات أمريكية وتشمل شركات Booking وAirbnb وTripAdvisor وExpedia وGeneral Mills، لافتا إلى أنه منذ ذلك الحين نشرت Booking تحذيرًا من السفر للمستوطنات، فيما أعلنت Airbnb أنها ستتوقف عن إدراج المستوطنات بمنصتها ولكنها تراجعت بعد ذلك تحت الضغط الإسرائيلي.