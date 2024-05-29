براتب 85 ألف دولار سنويًّا.. حملة بايدن تبحث عن صانع محتوى

كشفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وظيفة شاغرة براتب يصل إلى 85 ألف دولار سنويًّا، نظير تقديم محتوى سياسي للناخبين على الإنترنت وصفحات "الميمز". بحسب موقع "سي إن بي سي".

ووفق المصدر، فإن حملة الرئيس بايدن تبحث عن مدير للتعامل مع العمليات اليومية لإشراك أفضل محتوى على الإنترنت وصفحات "الميمز"، براتب يصل إلى 85 ألف دولار سنويًّا؛ بهدف اجتذاب الشباب.

وبحسب وصف الوظيفة، مطلوب من الموظف المرشّح إدارة التفاعل يوميًّا مع أفضل محتوى وصفحات "الميمات" على الإنترنت.