براتب 85 ألف دولار سنويًّا.. حملة بايدن تبحث عن صانع محتوى

براتب 85 ألف دولار سنويًّا.. حملة بايدن تبحث عن صانع محتوى
كشفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، عن وظيفة شاغرة براتب يصل إلى 85 ألف دولار سنويًّا، نظير تقديم محتوى سياسي للناخبين على الإنترنت وصفحات "الميمز". بحسب موقع "سي إن بي سي".
ووفق المصدر، فإن حملة الرئيس بايدن تبحث عن مدير للتعامل مع العمليات اليومية لإشراك أفضل محتوى على الإنترنت وصفحات "الميمز"، براتب يصل إلى 85 ألف دولار سنويًّا؛ بهدف اجتذاب الشباب.
وبحسب وصف الوظيفة، مطلوب من الموظف المرشّح إدارة التفاعل يوميًّا مع أفضل محتوى وصفحات "الميمات" على الإنترنت.
كما يجب على المرشّح لهذا الدور وفق المصدر، أن يملك الحماسة لتقديم المحتوى السياسي للناخبين حيث يوجدون على منصّات الإنترنت.
وسيعمل الموظف الجديد في مقرّ الحملة في ديلاور لتنمية وإدارة العلاقات مع أفضل شركات الوسائط الرقمية ومذيعي البودكاست والصفحات عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي.
ولطالما تبنّى الرئيس الأمريكي جو بايدن شراكات مع منشئي المحتوى، كجزء من إستراتيجيته لزيادة التواصل مع الشباب الأمريكيين. وفق موقع "سي إن بي سي".