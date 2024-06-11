حملة ترامب رداً على إدانة هانتر: "سينتهي عهد المحتال بايدن"

علّقت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، على إدانة هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت كارولين ليفات: "لم تكن هذه المحاكمة أكثر من مجرد تشتيت للانتباه عن الجرائم الحقيقية التي ارتكبتها عائلة بايدن الإجرامية، والتي جمعت عشرات الملايين من الدولارات من الصين، وروسيا، وأوكرانيا".

وأضافت، بحسب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية، "أن حكم جو بايدن المحتال على إمبراطورية عائلة بايدن الإجرامية سينتهي في الخامس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، ولن يتمكن بايدن مرة أخرى من الوصول إلى الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية".