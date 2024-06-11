حملة ترامب رداً على إدانة هانتر: "سينتهي عهد المحتال بايدن"
علّقت كارولين ليفات، السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، على إدانة هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت كارولين ليفات: "لم تكن هذه المحاكمة أكثر من مجرد تشتيت للانتباه عن الجرائم الحقيقية التي ارتكبتها عائلة بايدن الإجرامية، والتي جمعت عشرات الملايين من الدولارات من الصين، وروسيا، وأوكرانيا".
وأضافت، بحسب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية، "أن حكم جو بايدن المحتال على إمبراطورية عائلة بايدن الإجرامية سينتهي في الخامس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، ولن يتمكن بايدن مرة أخرى من الوصول إلى الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أدانت هيئة محلفين في ولاية ديلاوير الأمريكية، هانتر بايدن، في 3 تهم تتعلق بالأسلحة النارية.
وكانت المحكمة الفيدرالية في ويلمنغتون وجهت لهانتر بايدن 3 تهم جنائية مرتبطة بحيازة سلاح أثناء تعاطيه المخدرات.
وخضع نجل بايدن للمحاكمة في ديلاوير بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني بينما كان يتعاطى الكوكايين، علمًا بأنه بقي بحوزته 11 يومًا فقط، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018.