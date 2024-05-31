زعماء الكونغرس يوجهون دعوة لنتنياهو لإلقاء كلمة

ذكر موقع "ذا هيل" الإخباري نقلًا عن رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن زعماء الكونغرس الأمريكي وجهوا دعوة إلى نتنياهو الجمعة لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس.

ووفق وكالة "رويترز" لم يرد في الرسالة تاريخ إلقاء الكلمة.

وهدَّد نواب أمريكيون من الحزب الديمقراطي، بمقاطعة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، حال قبل الدعوة الموجهة إليه من الجمهوريين.